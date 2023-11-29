الإسباني كالزادا رئيساً تنفيذياً لنادي الهلال السعودي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسا تنفيذيا للنادي خلفا لعبد الله الجربوع اعتبارا من مطلع يناير كانون الثاني 2024.

وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يحمل كالزادا خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني حيث يعد كالزادا واحدا من أشهر المسوقين الرياضيين.

"يتمنى مجلس الإدارة التوفيق لكالزادا لمواصلة مسيرة النجاحات متطلعين للعمل معا من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي وتحقيق ما يسعد جماهير الهلال".

ويملك الإسباني كالزادا خبرة عريضة في مجال الإدارة الرياضية مع توليه منصب مدير التسويق لنادي برشلونة عام 2002 حتى تقلد منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم عام 2019 ليعمل بشكل منتظم مع نادي مانشستر سيتي.

ولا يعد كالزادا غريبا على نادي الهلال، حيث عمل من قبل معه في عدة مشاريع استشارية استراتيجية عام 2018، ليتعرف على النادي بشكل كبير، رغم توليه بعدها منصب المدير التجاري لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد كالزادا من أشهر المتخصصين في مجال الاقتصاد الرياضي في كرة القدم لما يملكه من خبرات دولية خلال آخر 20 عاما.

كما عمل كالزادا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تأسيس شركته عام 2009، والتي تملك حقوق صور اللاعب تجاريا وأسس عدة مشاريع استراتيجية مع عدد من أندية كرة القدم مثل شاختار دونيتسك الأوكراني وغلطة سراي التركي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز