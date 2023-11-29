المدرجات الخاوية تبعد صلاح عن السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن وجود عقبة قد تقف أمام انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي مستقبلاً.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فإن العقبة التي قد تبعد صلاح عن الانضمام إلى الدوري السعودي، هي الحضور الجماهيري في السعودي، الذي لا يشهد تواجداً كبيراً كما هو الحال في أوروبا، مشيرة إلى إنه في كثير من المباريات تظهر المدرجات شبه خاوية، مثل لقاء الوحدة والخليج الذي شهدت حضور 447 متفرجًا فقط، ومباراة الاتفاق وأبها التي حضر فيها 976 متفرجًا، وبشكل عام متوسط الحضور مع نصف فرق الدوري السعودي لا يتعدى 5000 متفرج.

وترى الشبكة الإنجليزية، أن أندية الدوري السعودي لم تنجح حتى الآن في إقناع الجماهير بالحضور إلى المباريات لمشاهدة نجوم الكرة العالمية الذين تم جلبهم إلى السعودية من فرق أوروبية كبرى، وهو ما قد يبعد محمد صلاح عن الوصول إلى المملكة، خاصة إن نجوميته ستصبح مهددة وقد تتراجع، بالتالي خسارة عقود الرعاية التي توقع معه.

وارتبط محمد صلاح خلال الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي مع وجود اهتمام من قبل اتحاد جدة، إلا أن ليفربول أعلن في أكثر من مناسبة رفضه القاطع الاستغناء عن صلاح، كونه أحد أهم نجوم الريدز على مدار المواسم الماضية.

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