إبراهيم حسن عن قيادة منتخب مصر: لن نأخذ حقنا في هذا البلد

المصدر: البيان

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كشف إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك معه وتوأمه حسام حسن لقيادة الفريق الأبيض، بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس المصرية: "سمعنا بهذا الأمر لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لقيادة الزمالك".

وتطرق نجم الأهلي والزمالك السابق، للحديث عن منتخب مصر، حيث قال: "أتعجب من تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرب لمنتخب مصر رغم أنه لم يقد منتخبات من قبل، وتم التعاقد معه لمجرد أن أحد الأشخاص في الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في ذلك، وكأنه يصنع سيرة ذاتية للمدرب على حساب منتخب مصر".

وأضاف: "المسؤولون في الاتحاد المصري لا يدركون قيمة منتخب مصر، ويجب اختيار مدرب يملك سيرة ذاتية قوية وقاد عدة منتخبات من قبل، نعلم أننا لن نقود منتخب مصر في يوم من الأيام، ولن نحصل على حقنا في هذا البلد".

وواصل إبراهيم حسن تصريحاته بشأن فيتوريا، قائلاً: "يعمل بشكل خاطئ بعدما رفض مساندة الزمالك في قراراته ضد أحمد فتوح ومحمد صبحي".

وتحدث إبراهيم حسن عن لقاء الأهلي وسموحة الذي انتهى بالتعادل السلبي مساء الثلاثاء، مؤكدًا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب تراجع النتائج نتيجة تغيير التشكيل في كل مباراة، وأضاف: "المركز الوحيد المستقر في تشكيل الأهلي هو حراسة المرمى فقط".

وأتم: "الدوري المصري ضعيف ولا يوجد به تكافؤ فرص، ما يصب في مصلحة الأهلي، كل الفرق تلعب مبارياتها ثم يأتي الأهلي ليخوض 6 أو 7 مؤجلات".

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