استعداداً لمواجهة الهلال.. كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات النصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إجازة من تدريبات النصر أمس الثلاثاء، بسبب معاناته من كدمة في رقبته، بعد احتكاكه مع حارس بيرسبوليس الإيراني، الإثنين الماضي.

وبحسب موقع "كورة" سيتقدم رونالدو، تدريبات اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة 15 بالدوري السعودي، بعد حصوله على إجازة من تدريب الأمس.

وسيكون رونالدو حاضراً في مواجهة الهلال، بجانب الإيفواري فوفانا، والظهير البرازيلي أليكس تيليس، والبرازيلي تاليسكا، والمدافع عبدالإله العمري، الذين غابوا عن مواجهة بيرسبوليس الإيراني لإراحتهم.

وسيخصص البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، حصة التدريب بملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي للجوانب التكتيكية، بعد أن اكتفي الفريق بأداء تدريبات استرجاعية أمس، عقب الجهد الذي بذله اللاعبون في مباراة الفريق الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي بعد مرور 14 جولة، برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز