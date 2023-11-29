الأهلي يواصل نزيف النقاط وبيراميدز يستعيد صدارة الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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استعاد بيراميدز صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه على الاسماعيلي 2-1 مستغلا سقوط ملاحقه وحامل اللقب الاهلي في فخ التعادل السلبي امام ضيفه سموحة.

وفرض سموحة التعادل السلبي على مضيفه الاهلي الثلاثاء بملعب عثمان احمد عثمان.

بهذا التعادل واصل الاهلي نزيف النقاط بتعادله للمباراة الثانية تواليا بعد تقاسمه نقاط المباراة مع الجونة اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الرابعة، رافعا رصيده الى 14 نقطة في المركز الثاني (يملك مباراة مؤجلة ايضا)، فيما رفع سموحه رصيده الى 9 نقاط في المركز التاسع.

سيطر لاعبو الاهلي على اغلب فترات الشوط الاول مع محاولات هجومية لكلا الفريقين افتقدت الفاعلية والخطورة على المرميين.

لجأ لاعبو الاهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء على مرمى الهاني سيلمان عن طريق محمد مجدي "افشه" وامام عاشور وصلاح محسن لصعوبة اختراق دفاع سموحة المتكتل.

وتابع الاهلي ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وشهدت الدقيقة 48 الفرصة الوحيدة لاصحاب الارض في اللقاء اثر تمريرة من التونسي على معلول في عمق دفاع سموحة تصل لصلاح محسن سددها قوية ارتدت من جسد الهاني سليمان وشتتها الدفاع.

وعمق بيراميدز جراح ضيفه الإسماعيلي بعدما الحق به الخسارة الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم ملعب الدفاع الجوي في افتتاح منافسات المرحلة السابعة.

تقدم الإسماعيلي عن طريق مهاجمه الغاني ياو انور (12) وعادل النتيجة لبيراميدز عبدالله السعيد (66 من ركلة جزاء) واضاف البديل الجنوب افريقي فخري لاكاي هدف الفوز لاصحاب الارض (86).

ولعب الاسماعيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 لحصول لاعبه محمد هاشم على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة المتعمدة على مهاجم بيراميدز الكونغولى فيستون ماييلي كما تلقى البوركيني بلاتي توريه البطاقة الحمراء مباشرة (90).

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده الى 16 نقطة ليصعد الى الصدارة فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

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