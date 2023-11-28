المغربي عبد الرزاق حمدالله يمتدح "لمسة" مدرّبه الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في دوري أبطال آسيا

المصدر: أ ف ب

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امتدح المغربي عبد الرزاق حمدالله هداف الاتحاد السعودي مدرّبه الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد تسجيله الإثنين هدفين في مرمى ايه جي أم كاي الأوزبكستاني عبرا بنادي مدينة جدة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وقال المغربي الدولي بعد تسجيله ثنائية في غضون خمس دقائق خلال الفوز على مضيفه 2-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة "كل مدرب له لمسته الخاصة، ومدرّبنا الجديد أظهر انه من المدربين الرائعين، ونأمل أن نتطوّر أكثر في ظل قيادته".

وكان الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، عيّن في 18 تشرين الثاني/نوفمبر غاياردو بدلاً من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لسوء النتائج التي أرجعته إلى المركز الرابع راهناً.

من جهته، قال غاياردو الذي قاد ريفربلايت إلى احراز 14 لقباً في ثمانية أعوام قبل رحيله عنه في 2022 "سيتحسّن الفريق من مباراة لأخرى وسيكون أفضل في المستقبل".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن سيباهان الإيراني وخمس عن القوة الجوية العراقية، ليضن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وحتى لو خسر الاتحاد مباراته الأخيرة في دور المجموعات وحلّ وصيفاً في مجموعته، ستضمن نقاطه الـ12 حلوله بين أفضل ثلاثة أندية تحتل مركز الوصافة في منطقة غرب آسيا.

ويتأهل الى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

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