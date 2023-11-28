«البذرة الشتوية» تطيح بالزمالك خارج القاهرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى مسؤولو نادي الزمالك المصري، خطاباً رسمياً من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بتحديد ملعب مباريات الفريق الأبيض بمسابقة الدوري المصري المحلي، بعد إغلاق إستاد القاهرة الدولي لأعمال الصيانة.

وكان مسؤولو هيئة إستاد القاهرة قرروا في وقت سابق إغلاق الملعب لزراعة البذرة الشتوية، مما ترتب عليه نقل مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلى ملاعب أخرى بصورة مؤقتة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك لـ «البيان» أن رابطة الأندية أخطرت مسؤولي الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مباريات الزمالك في مسابقة الدوري المصري، لحين الانتهاء من زراعة البذرة الشتوية بإستاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر غداً الأربعاء بإستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

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