عناصر جديدة تدعم صفوف منتخب مصر من مزدوجي الجنسية

المصدر: البيان

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد ضم عناصر جديدة إلى صفوف الفراعنة من اللاعبين مزدوجي الجنسية، كاشفاً عن برنامج الفريق المصري استعداداً لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار، يناير المقبل.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر "القناة الأولى" الفضائية: "سنلعب مباراة ودية واحدة قبل خوض منافسات أمم إفريقيا، نسير بشكل جيد منذ أغسطس 2022 ونستغل كل التوقفات الدولية من خلال المعسكرات والمباريات الودية".

وواصل: "خلال الفترة المقبلة من الوارد أن ينضم بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية بعد التنسيق مع مدرب المنتخب روي فيتوريا".

وأشاد حازم إمام بفيتوريا، قائلاً: "لديه انطباع جيد عن منتخب مصر واللاعبين المصريين، ويرى أنهم يتطورون ويستوعبون أفكاره بسرعة، فيتوريا تلقى العديد من العروض بأضعاف الراتب الذي يحصل عليه مع منتخب مصر، إلا أنه رفضها جميعاً".

ودافع حازم إمام عن أيمن عبد العزيز المدرب العام لمنتخب مصر، قائلاً: "ما أثير عن تسبب أيمن عبد العزيز في أزمة ثلاثي المنتخب طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور قبل مواجهة سيراليون، غير صحيح تمامًا".

وأكمل: "قرار استبعاد الثلاثي متعلق فقط بالمعسكر الأخير، وعودتهم تخضع لرؤية فيتوريا الفنية في المرحلة المقبلة، لم يتركبوا خطأ أخلاقياً لذلك استبعادهم ليس نهائياً".

وأردف نجم الزمالك السابق: "نواجه أزمة كبيرة خلال الوقت الحالي، في ظل ارتفاع معدل أعمار حراس المرمى في 16 ناديًا بالدوري المصري، دائماً تجد سن الحارس تخطى الـ 30 عامًا".

وأتم حازم إمام، قائلاً: "جماهير الأهلي أو الزمالك طوال فترة تواجدي في اتحاد الكرة المصري يكون تقييمها لي سلبياً".

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