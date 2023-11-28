بعد إصابته أمام بيرسبوليس.. حسم موقف رونالدو من مواجهة الهلال بالديربي

المصدر: البيان

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شهدت مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني، التي أقيمت أمس الإثنين، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة، ما أدى إلى مغادرته لملعب المباراة في الدقيقة 78.

وبحسب موقع "كورة" فإن إصابة رونالدو ليست خطيرة، ولن تمنعه من المشاركة في مواجهة الديربي المقبلة أمام الهلال.

وكان النصر تعادل سلبياً مع بيرسبوليس الإيراني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

ويستضيف الهلال غريمه النصر يوم الجمعة المقبل 1 ديسمبر، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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