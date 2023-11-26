القادسية السعودي يختتم معسكره بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم فريق القادسية معسكره الخارجي الذي أقيم في دبي أول من أمس، وذلك في إطار التحضيرات القدساوية في فترة التوقف الدولي، وتخلل معسكر دبي مباراتان وديتان أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي يوم 18 الجاري، وفاز فيها القادسية بنتيجة 3-2 وسجل أهداف القادسية حسين النطار والسنغالي مباي دياني والأرجنتيني لوسيانو فييتو، وجاءت المباراة الودية الثانية أمام أهال التركمنستاني وانتهت بفوز القادسية 2-0 وسجل هدفي القادسية طاهر وادي وبدر العمير.

معسكر

وأشاد زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم، بمعسكر الفريق، وقال: اختيارنا إقامة معسكر الفريق بدبي من أجل تحقيق أهدافنا، بسبب توافر الإمكانات سواء الملاعب أو فنادق، وكذلك توافر مباريات ودية قوية، وحسب البرنامج المعد من قبل المدرب، والحمد لله كل شيء متوافر ولذلك اخترنا هذا المكان وإن شاء الله نحقق الاستفادة الكاملة من هذا المعسكر.

وتابع الصالح: لا شك في أن المعسكر مهم في المرحلة الحالية حسب ما هو معد له من قبل المدرب ميشيل غونزاليس، وأرجو أن نكون قد استفدنا منه عبر المباريات الودية التي لعبناها.

استراتيجية

وأضاف زكي الصالح: نحتاج في هذه الفترة لهذا المعسكر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وفرض الأنظمة والاستراتيجية التي سيتبعها في المباريات عبر التمارين ورأينا هذه الأشياء في المباريات التي لعبناها.

وأوضح الصالح: خضنا مباراتين مع شباب الأهلي الإماراتي وأهال التركمنستاني، وحققنا الاستفادة القصوى منهما عبر التجارب الفنية التي وقف عليها المدرب بالدفع بتشكيلات مختلفة لتجهيز جميع اللاعبين.

وتابع الصالح: في هذا المعسكر رفضنا أن نلعب مباريات مستوى أقل من المعسكر الماضي، وخضنا مباريات أمام شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي وفريق أهال التركمنستاني الذي يلعب في دوري أبطال آسيا وهذا يدل على أننا واجهنا فرقاً قوية.

واختتم الصالح حديثه بالقول: أقدم الشكر لمسؤولي النادي على كل ما يقدمونه من دعم وإمكانات وتسهيل لكل ما يحتاجه الفريق في هذا المعسكر، وأشكر إخواني اللاعبين وجميع الأجهزة الفنية على كل ما قدموه في هذا المعسكر من التزام وانضباط ونتطلع من المعسكر إلى أن يكون مكملاً للمباريات المقبلة وكلنا أمل أن نحقق نتائج ومستويات جيدة في بقية مباريات الموسم.

وسعى المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس من المعسكر إلى تجهيز اللاعبين لما تبقى من منافسات الموسم من أجل الاستمرار في المنافسة في صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وتحقيق الصعود لدوري روشن.

ويمتلك القادسية قبل فترة التوقف الدولي 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول دوري يلو وبفارق نقطة عن العدالة صاحب المركز الثاني و4 نقاط عن العروبة المتصدر.

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