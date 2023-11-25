الهلال يمطر شباك الحزم بتسعة أهداف ويعزز صدارته للدوري السعودي

المصدر: وكالات

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حقق الهلال فوزا كاسحا على مضيفه الحزم 9 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقمص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريق الهلال مقابل هدف واحد لكل من الصربي الكسندر ميتروفيتش والصربي الأخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش و محمد إبراهيم كنو ومحمد حمد القحطاني وصالح الشهري ومحمد البريك.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر ، وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الأخير.

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