16 ميدالية ملونة للإمارات في «عربية الدراجات للمضمار»

المصدر: القاهرة - البيان

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فاز منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بـ 16 ميدالية ملونة في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في القاهرة، وذلك بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات، يشارك في البطولة أكثر من 120 دراجاً من 6 دول هي مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الجزائر والسودان.

ونجح منتخب الكبار في تتويج الإمارات بـ 3 ذهبيات عن طريق خالد معيوف، سيف الكعبي، إضافة إلى ذهبية السرعة الفرقية، ليؤكد تفوقه على مستوى الدراجات العربية، بينما حصل منتخب الشباب وهم حارب المرزوقي، عبدالله يوسف، خالد النعيمي، علي الزعابي على ميدالية فضية عربية في سباق المطاردة الفرقية في مفاجأة كبيرة بأول مشاركة للاعبين في البطولات الخارجية بعد منافسة المنتخب السعودي على الميدالية الذهبية.

فضية

وفي فئة الإناث، نجح منتخب الإناث في تحقيق الميدالية الفضية في السرعة الفرقية خلف المنتخب المصري، كما حصلت صفية الصايغ على فضيتي السرعة الفردية والكرين، وشيخة راشد عيسى على الميدالية البرونزية في السباق نفسه، وحققت زهرة حسين ميدالية برونزية في سباق الإقصاء بأول مشاركة لها في كل تخصصات المضمار، ونجحت المتسابقة الوحيدة للإمارات في فئة الشابات مروة سلمان، في التتويج بثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية في اليوم الأول.

سعادة

من جانبها، أكدت المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات وإداري منتخب الإمارات في البطولة العربية، سعادتها بالعدد الكبير من الميداليات التي تمثل إنجازات يومها الأول في البطولة العربية، مشيدة بأداء منتخب الشباب والإناث الرائع. ولم يكن منتخب الكبار بعيداً عن التألق حيث سيطر على سباقات الرجال وحصل على عدد كبير من الميداليات الذهبية في مضمار البطولة.

وأشارت إلى أن البطولة العربية تعتبر بداية لإعداد جيل جديد من اللاعبين الشباب الذين سيكتسبون خبرات قيمة وسيكون لهم مستقبل واعد في هذه اللعبة، وذلك بفضل التواجد المستمر مع منتخب الكبار والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك الكابتن عبدالله سويدان المدير الفني والبطل يوسف ميرزا مدير المنتخب ومدرب منتخب الكبار.

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