شباب بلوزداد يحقق النصر على يانج أفريكانز في مستهل أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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استهل شباب بلوزداد الجزائري مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للبطولة.

وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الرؤوف بن غيث، قبل أن يضيف زميله عبد الرحمن مزيان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ويلتقي الأهلي المصري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، مع ضيفه ميدياما الغاني غداً السبت، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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