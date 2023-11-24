الاتحاد والاتفاق "حبايب" في الظهور الأول لجاياردو بالدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سجل عبدالرزاق حمدالله هدفا للاتحاد في التعادل 1-1 مع مضيفه الاتفاق في المباراة الأولى للأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب حامل اللقب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتولى جاياردو تدريب الاتحاد الأسبوع الماضي خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي للمركز الرابع متقدما بفارق الأهداف عن التعاون الذي خسر 2-1 على أرضه أمام الرياض، فيما يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وتقدم أصحاب الأرض أولا في الدقيقة 41 عن طريق جورجينيو فينالدوم بعد تمريرة عرضية من جوردان هندرسون داخل منطقة الجزاء هيأها حمدان الشمراني لزميله الهولندي الذي سدد في الشباك ليصبح أول لاعب يسجل في الملعب الجديد للاتفاق.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للضيوف بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، إذ استغل فابينيو تمريرة خاطئة من جاك هيندري ليرسل تمريرة بينية لزميله المغربي الذي سدد بقوة في الشباك.

وكاد حمدالله أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعد دقيقتين عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول وضعها في الشباك من مدى قريب لكنها مرت بجوار المرمى.

وكان الاتفاق قريبا من التقدم مجددا بعد خطأ من فابينيو استغله هندرسون الذي مرر إلى ديماري جراي، ليسدد الأخير بقوة ارتطمت بالعارضة.

وواصل جراي تهديده لمرمى الضيوف بتسديدة أخرى في الدقيقة 68 مرت بجوار المرمى.

وأجرى جاياردو تبديلين فقط خلال المباراة بخروج حمدالله وسويلم المنهالي ودخول صالح العمري ومروان الصحفي، لكن فريقه لم ينجح في حسم الثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى، خسر التعاون على ملعبه 2-1 أمام الرياض في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل صالح آل عباس للضيوف في الدقيقة 72 قبل أن يخطف بيراما توري النقاط الثلاث للرياض من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد الرياض، الذي حقق انتصاره الرابع في 14 مباراة، إلى 15 نقطة في المركز 12 مقابل 25 نقطة للتعاون في المركز الخامس.

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