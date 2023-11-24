عبد الله السعيد: أحلم بحصد دوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز

المصدر: البيان

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أكد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز المصري، إنه يحلم بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، مع فريقه، ليضيف النجمة الثالثة إلى رصيده الشخصي الخاص، بعدما توج بالبطولة مرتين من قبل مع فريقه السابق الأهلي المصري عامي 2012 و2013.

ويلعب بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ويفتتح مشوار المجموعات اليوم الجمعة بلقاء مازيمبي الكونغولي في القاهرة.

وقال عبد الله السعيد في المؤتمر الخاص بمواجهة بيراميدز ومازيمبي: "سبق وفزت بلقب دوري الأبطال، البطولة الأقوى في إفريقيا، وأسعى لحصد اللقب مع بيراميدز الذي يملك لاعبين أصحاب خبرات".

وتابع: "كل من ينتمي لمنظومة بيراميدز، هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات، وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات التي أثرت كثيراً على مسيرة الفريق".

وشدد عبد الله السعيد على صعوبة مجموعة بيراميدز التي تضم مازيمبي وصن داونز ونواذيبو الموريتاني، مشيراً إلى أن فريقه يستهدف التتويج.

وأتم السعيد، قائلاً: "يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي مثالية، ولا بد من الفوز وحصد أول 3 نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكراً".

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