الدوري السعودي.. ساديو ماني خارج حسابات النصر في مواجهة الأخدود

المصدر: البيان

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استقر لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، على ملامح تشكيل فريقه خلال مواجهة الأخدود، اليوم الجمعة، بالجولة 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وينوي كاسترو، الدفع بسيكو فوفانا، وعبد الرحمن غريب، في ظل غياب الرباعي ساديو ماني وإيميريك لابورت، والظهير نواف بوشل، وعبد الله الخيبري، عن لقاء الأخدود.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر في مواجهة الأخدود، كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - محمد آل فتيل - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: فوفانا - أوتافيو - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب - تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

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