اتحاد الكرة المصري يكشف موقف الثلاثي المعاقب من كأس أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، قد يستدعي الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، إلى معسكر الفراعنة المقبل.

وقال الكومي عبر برنامج "ملعب البلد"، الذي يبث عبر قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه من غير المستبعد، انضمام الثلاثي لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف: "استبعاد الثلاثي يقتصر فقط على مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم، وبالتالي إمكانية انضمامهم إلى منتخب مصر مرة أخرى، في يد المدرب البرتغالي".

واستبعد روي فيتوريا، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، قبل مواجهة سيراليون، لعدم التزامهم باستكمال التدريب الخاص بالمستبعدين من مواجهة جيبوتي في الجولة الأولى للتصفيات.

ونوه الكومي أن ما تردد عن إقالة محمد غرابة مدير منتخب مصر وتعيين سيد عبد الحفيظ بدلاً منه، غير صحيح، قائلاً: "سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة في كرة القدم، لكن محمد غرابة لم يقصر في عمله مع منتخب مصر".

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