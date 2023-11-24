«بيبو» يمثل 70 مليون أهلاوي.. عبد الحفيظ: هذا هو موقفي من العودة إلى الأهلي

المصدر: البيان

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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي المصري، موقفه من العودة مرة أخرى للعمل بالنادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "خالد بيبو مدير الكرة الحالي زميل وأخ لي، ويجب على الجميع مساندته ولابد أن يحصل على فرصته كاملة قبل تقييمه".

وأكد عبد الحفيظ أنه من المبكر تقييم تجربة خالد بيبو في منصب مدير الكرة، موضحاً أن هذا المنصب يمثل 70 مليون مشجع أهلاوي، ولا يجب تقييمه على عدد مباريات أو بعد شهر من عمله.

وحول العودة للعمل في نفس المنصب داخل الأهلي، قال عبد الحفيظ: "أنا لست بعيداً عن الأهلي، صحيح أنني لا أتقلد منصباً في الوقت الحالي، لكنني لم أخرج من الأهلي فأنا محب للفريق ولا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، حالياً أهتم بعملي الخاص وتجربة العمل بالإعلام".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المدرب الحالي مارسيل كولر قادر على تكرار إنجازات مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأحمر، موضحاً أن المدرب السابق بيتسو موسيماني يعد من المدربين الكبار في إفريقيا وحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي.

وشدد عبد الحفيظ على أن صن داونز من فرق النخبة في إفريقيا بفضل الاستقرار الإداري والمالي بجانب الاهتمام بالتفاصيل، مشدداً على إن النادي الجنوب إفريقي لا يمثل عقدة للأهلي على الإطلاق.

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