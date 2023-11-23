جمال بلماضي يبحث عن ضالته في وهران

المصدر: البيان

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باشر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، رحلة البحث عن ملعب جاهز لاحتضان مباريات المحاربين، بسبب سوء أرضية ملعب نيلسون مانديلا.

وكان بلماضي، قد أكد خلال تصريحات سابقة، أن أرضية ملعب العاصمة الجديد قد تدهورت كثيرا خلال الفترة الماضية، ما أثر على مستوى المنتخب في مباراة الجولة الأولى من التصفيات المونديالية أمام الصومال.

وفضل بلماضي التنقل إلى مدينة وهران لمعاينة أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي، مباشرة مع عودة بعثة المنتخب إلى الجزائر، بعد خوضها مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام موزمبيق.

ويصر مدرب المحاربي على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملاعب والمنشئات الرياضية، لمواصلة التألق في التصفيات، حيث يحتل المنتخب الجزائري ريادة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

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