موعد قرعة يورو 2024 ونظام دور المجموعات والمتأهلين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم 21 منتخبًا التأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، بعد انتهاء التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقرر إقامتها في ألمانيا، وكانت آخر المنتخبات التي ضمنت مقعدها منتخب كرواتيا، في حين ينتظر أن يتأهل 3 منتخبات من خلال ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، ليكتمل العدد 24 منتخباً.

موعد قرعة يورو 2024



تجرى قرعة منافسات يورو 2024 في مدينة هامبورغ الألمانية السبت 2 ديسمبر المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، والقناة الإخبارية المفتوحة، وعبر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.

قائمة المتأهلين إلى يورو 2024، كالتالي:

ألمانيا (البلد المضيف) – بلجيكا – فرنسا – البرتغال – إسبانيا – اسكتلندا – تركيا – النمسا – إنجلترا – المجر – سلوفاكيا – ألبانيا – الدنمارك – هولندا – رومانيا – سويسرا – صربيا – إيطاليا – التشيك – سلوفينيا – كرواتيا

مع تأهل ألمانيا تلقائيًا كمضيف، يتم تقسيم الـ 20 مقعداً، كفائزين أو وصيفين من المجموعات العشر المؤهلة، وسيتم التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من قبل 12 فريقًا بناءً على أدائهم في دوري الأمم الأوروبية 2022/23، وسيتم إجراء التصفيات في شهر مارس لتقليص الفرق الـ 12 إلى الثلاثة الأخيرة، مع تخصيص الفرق المتأهلة إلى أحد الوعائات الأربعة (1، 2، 3، 4) قبل إجراء القرعة، بناءً على نتائجها في مرحلة المجموعات المؤهلة.

وتم تصنيف ألمانيا المضيفة في الوعاء الأول، لكن لم يتم سحبها حيث تم اختيارها تلقائيًا في المجموعة الأولى، ومن المرجح أن يتم وضع أفضل الفرق الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا والبرتغال في الوعاء الأول، في حين سيتم وضع الفائزين الثلاثة في التصفيات النهائية في الوعاء الأول. المخصصة للوعاء 4.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز