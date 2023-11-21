تصفيات آسيا للمونديال.. فوز الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق وهزيمة سوريا وفلسطين

المصدر: وام

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حققت منتخبات الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق لكرة القدم اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحصد المنتخب الكويتي أول 3 نقاط له في التصفيات بالفوز الكبير 4-0 على مضيفه منتخب أفغانستان ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي ينفرد المنتخب القطري بصدارتها بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات بفوزه 3-0 على مضيفه الهندي في المباراة الثانية بالمجموعة .

وعزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة بالفوز 2-0 على مضيفه الأردني فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط اثر فوزه 6-1 اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفي أبرز المباريات الأخرى بنفس الجولة، فازت العراق على فيتنام 1-0 واليمن على نيبال 2-0 وقيرغيزستان على عمان 1-0 وأستراليا على فلسطين 1-0 واليابان على سوريا 5-0 وكوريا الجنوبية على الصين 3-0.

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