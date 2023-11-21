تصفيات آسيا للمونديال.. فوز الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق وهزيمة سوريا وفلسطين
حققت منتخبات الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق لكرة القدم اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وحصد المنتخب الكويتي أول 3 نقاط له في التصفيات بالفوز الكبير 4-0 على مضيفه منتخب أفغانستان ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي ينفرد المنتخب القطري بصدارتها بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات بفوزه 3-0 على مضيفه الهندي في المباراة الثانية بالمجموعة .
وعزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة بالفوز 2-0 على مضيفه الأردني فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط اثر فوزه 6-1 اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وفي أبرز المباريات الأخرى بنفس الجولة، فازت العراق على فيتنام 1-0 واليمن على نيبال 2-0 وقيرغيزستان على عمان 1-0 وأستراليا على فلسطين 1-0 واليابان على سوريا 5-0 وكوريا الجنوبية على الصين 3-0.