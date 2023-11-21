السعودية تعزز صدارتها بفوز على الأردن بثنائية الشهري

المصدر: (أ ف ب)

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عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم وكأس آسيا 2027، بفوزه على مضيفه الأردني 2-0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني .

وفرض نجم "الأخضر" صالح الشهري نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 8 و30.

ورفعت السعودية الفائزة على باكستان برباعية نظيفة في مستهل مشوارها في التصفيات رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان التي اكتسحت باكستان 6-1 في وقت سابق، فيما تجمد رصيد الاردن عند نقطة من تعادل مع طاجيكستان 1-1 في الجولة الاولى. ومُنيت باكستان بخسارتها الثانية تواليا لتتذيل الترتيب من دون أي نقطة.

على ملعب عمان الدولي، نجح المنتخب السعودي الذي يشرف عليه الإيطالي روبرتو مانشيني في التقدم على أصحاب الأرض من كرة عرضية أرسلها عباس الحسن داخل الصندوق حولها صالح الشهري رأسية قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس يزيد ابو ليلى (8).

وكاد الأردني موسى التعمري المحترف مع مونبلييه الفرنسي يدرك التعادل بعد انفراده بالمرمى لكن الحارس محمد العويس تصدى للكرة ببراعة (15).

وعاد الشهري لممارسة هواية التسجيل مستغلا تمريرة علي هزازي بعمق الدفاع الأردني ليسدد كرة أرضية على يسار الحارس (30)، وحرمت العارضة المدافع المتقدم عباس الحسن من إضافة الهدف الثالث (37)، وعاد العويس للتألق قبل نهاية الشوط الأول بالتصدي لانفراد محمد ابو حشيش (45).

وتراجع الأداء في الشوط الثاني رغم امتلاك منتخب الأردن زمام المبادرة، لكن هجماته توقفت أمام صلابة الدفاع السعودي، فسدد يزن النعيمات كرة بعيدة عن خشبات المرمى (60)، وانحرفت تسديدة التعمري (74).

وتهيأت الكرة أمام سعود عبدالحميد لإضافة الهدف الثالث للسعودية لكنه لم يحسن التسديد على المرمى (77)، وابعد الدفاع تسديدة البديل محمود مرضى (90)، فيما علت رأسية يزن النعيمات المرمى (2+90).

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