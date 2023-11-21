ميسي و رونالدو من جديد .. نادي انتر ميامي يشارك رفقة الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض

المصدر: البيان

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أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي انتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية، ونادي انتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من فبراير 2024 في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي انتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي اليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.

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