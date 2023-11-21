غاياردو يبدأ مهمته مع الاتحاد السعودي.. وإعلان مدة غياب كانتي

المصدر: البيان

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قاد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو تدريبه الأول رفقة اتحاد جدة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية، وانطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في جدة ديسمبر المقبل.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية، اجتمع الطاقم الفني الجديد بالجهاز الإداري واللاعبين، لشرح برنامج المرحلة المقبلة من التحضيرات.

وواصل الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة، برنامجه العلاجي الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها، في حين واصل الخماسي عوض الناشري وصالح العمري وسلطان الفرحان وزكريا هوساوي ورومارينيو، برامجهم التأهيلية وفقاً للبرامج الموضوعة لهم، بسبب معانتهم من إصابات مختلفة.

وكان غاياردو وصل إلى مدينة جدة خلال الساعات الماضية، لتولي مهمة تدريب فريق الاتحاد السعودي بشكل رسمي خلفاً للبرتغالي المقال نونو سانتو، بعقد لمدة موسم ونصف، مع إمكانية تمديد عقده لفترة إضافية في حال استمراره في منصبه وفقاً للنتائج ومستوى الفريق تحت قيادته.

وتأمل جماهير الاتحاد في عودة الفريق إلى المسار الصحيح من جديد، بعد سلسلة النتائج السلبية مع نونو سانتو قبل إقالته، سواء في بطولة الدوري السعودي أو بطولة دوري أبطال آسيا.

وغادر نونو سانتو منصبه في الاتحاد بعد الهزيمة من فريق القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى دخوله في أزمة ومشادة مع القائد كريم بنزيما داخل غرف الملابس.

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