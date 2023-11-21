160 مليون جنيه.. فتوح يحدد طلباته المالية لتجديد عقده مع الزمالك

المصدر: البيان

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فجر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، مفاجأة بخصوص تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر مع ناديه الأبيض، في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وعرضهم للبيع، وذلك بسبب عدم الالتزام ومغادرتهم لمعسكر الفريق دون إذن.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "لا يمكن تجديد عقد فتوح مع الزمالك، اللاعب يرغب في إضافة سنتين في عقده بجانب الموسم الجري، براتب إجمالي 160 مليون جنيه".

وواصل: "أحمد فتوح من الصعب أن يلعب في مصر لناد غير الأهلي إذا رحل عن الزمالك، لأنه النادي الوحيد الذي يستطيع سداد مقابل مادي كبير في لاعب دولي، بيراميدز لا يريد التعاقد معه وأنهى بالفعل ملف تجديد عقد ظهيره الأيسر، بجانب توافر البديل كريم حافظ".

وأكمل: "محمد حمدي هو الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر ولاعب ملتزم جداً، إذا تلقى فتوح عرضاً خلال الميركاتو الشتوي المقبل فيجب على الزمالك بيعه والاستفادة مالياً من وراء رحيله".

وحول ما يتمناه في هذا الملف قال قائد الزمالك السابق: "الالتزام والعزيمة والإرادة تصنع النتائج، بيراميدز أقوى فريق في مصر خسر من الزمالك المهلهل، دون مدرب أجنبي".

وأكمل: "القرار في النهاية يرجع لمجلس الإدارة، لكن نحن في مصر لا نملك مارادونا أو ميسي".

ويرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، أن ما فعله ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، يعتبر بمثابة خيانة.

وقال سليمان في تصريحات للبرنامج ذاته: "ما فعله اللاعبون الثلاثة خيانة ومصيبة، وأختلف مع فيتوريا في قرار ضم فتوح وصبحي لمعسكر منتخب مصر، لا يجب على مدرب منتخب مصر، أن ينصف اللاعبين على حساب النادي، وكان يجب استبعادهما من المعسكر".

وواصل: "إذا كان فتوح أقدم على هذا التصرف بسبب عدم حسم ملف تجديد عقده، فما هي دوافع صبحي والزناري، فتوح ضرب بنادي الزمالك وجماهيره عرض الحائط، لذا قرارات مجلس إدارة الزمالك كانت رائعة".

وأيد طارق سليمان قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر، مؤكداً أن التقصير في التدريب غير مقبول.

وخاض منتخب مصر مباراتين في معسكر الشهر الجاري انتصر فيهما على جيبوتي 0/6 وسيراليون 0/2، بأول جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتحدث إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، عن الأزمة نفسها، حيث قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "شروط فتوح المالية للتجديد 40 و50 مليون جنيه التي سمعت بها، وكأنها رسالة منه إنه لا يريد الاستمرار مع الزمالك، هو لاعب كبير والفريق يحتاجه، لكن أين حق النادي على فتوح؟".

وتطرق إسماعيل يوسف لقضية رحيل إمام عاشور عن الزمالك وانتقاله إلى صفوف الأهلي، قائلاً: "أصر بشدة على الرحيل في يناير الماضي بعد وصول العرض الدنماركي وطلب من الإدارة السابقة الرحيل، وهو ما حدث، إذا كنت في موقع المسؤولية وقتها لرفضت رحيله في منتصف الموسم لأنه أضر فنياً بالزمالك".

وأردف: "عند عودة عاشور من الاحتراف لم يكن الزمالك قادراً على دفع المقابل المادي المطلوب من النادي الدنماركي لاستعادته، ولم يكن لدي شك أنه يريد الذهاب للأهلي خاصة أنه عاد وتدرب في الزمالك بشكل طبيعي، إمام لاعب كبير لكن في قطاع الناشئين لدينا من يمكن أن يعوضه".

واسترسل: "زيزو يستحق الحصول على قيمة العقد التي يطلبها، إذ قدم كل شيء للزمالك طوال 4 مواسم، أي لاعب يريد المساواة مع زيزو عليه أن يقدم ما يؤهله لذلك، وحالياً لا يوجد من يضاهيه".

وكشف إسماعيل يوسف سبب اعتذاره عن عدم الاستمرار بمنصبه، حيث قال: "أفضل نجاحاتي كانت مع المدرب السابق فيريرا كمدير للكرة، وأعتقد إنني سأكمل مسيرتي في الإدارة الرياضية، سوف أسافر لخوض تجربة معايشة في الفترة المقبلة، لهذا اعتذرت لكابتن حسين لبيب رئيس النادي عن عدم الاستمرار بالمنصب، حتى أمنح المجلس فرصة إيجاد بديل".

وأتم: "تفهم رئيس النادي موقفي بالكامل وسلمته ملفاً كاملاً عن قطاع الناشئين، قطاع النادي بخير، لكنه يحتاج لاهتمام أكبر ليتحسن أكثر".

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