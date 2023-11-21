رابطة الدوري السعودي: لم نفاوض مبابي.. ولن نعوض الهلال ببديل نيمار

المصدر: البيان

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كشف سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الكثير من الأسرار حول التفاوض مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، لضمه إلى صفوف الهلال السعودي، مشيراً إلى أنه لا مجال لتعويض النادي الأزرق بلاعب بديل عن نيمار بعد تعرضه لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي، وخضوعه بعدها لعملية جراحية، سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

وقال سعد اللذيذ لبرنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية": "كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وغيرهم من النجوم بالدوري السعودي سعداء بالتواجد هنا في السعودية".

وأضاف: "رياض محرز قال لي وجهًا لوجه حينما قابلته بعد أول توقف للدوري، أفكر أن أعيش كل حياتي في جدة".

وأكمل: "لا رواتب متأخرة لأي لاعب محترف حتى الآن، وكل النجوم حول العالم باستثناء 2، حاولوا التواصل معنا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهناك لاعبين رفضوا عروض الانتقال للدوري السعودي، وانتقلوا لأندية أخرى، وحاليًا عادوا وغيروا رأيهم وتواصلوا معنا من أجل الانضمام في يناير المقبل".

وأشار: "أخاف الله سبحانه وتعالى وأتعامل مع الأندية كلها سواء، وحالات تنافس أكثر من ناد على لاعب واحد في فترة الانتقالات لم تتجاوز 5 حالات، وهناك أندية أدارت بعض صفقاتها بنفسها، والاستقطاب في الفترة الشتوية سيكون محدوداً".

وحول من حدد أهداف الأهلي من صفقات بدون مدرب، وسبب تأخير التعاقد مع المدير الفني، رد قائلاً: "أنا ضد فكرة إن المدرب يحدد الصفقات، وتأخير التعاقد مع مدرب شأن أهلاوي بحت".

وعن صفقة السنغالي ساديو ماني، قال سعد اللذيذ: "الأندية تقدم لنا طلبات، ولا يمكننا الموافقة على طلب من فريق ومن ثم يدخل آخر في الصفقة، ربما كانت هناك رغبة فقط عند الإدارة الأهلاوية، لم نفاوض ماني لا للنصر ولا للأهلي، فالنصر ذهب وفاوض اللاعب مباشرة، وقال نريده بالميزانية المحددة".

وأكد: "الاتفاق هو من جاء بستيفن جيرارد، والمدرب يريد أن يكون جزء من المشروع الرياضي، ويفكر في شراء منزل دائم بالمملكة".

وحول التفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، قال اللذيذ: "لم نتفاوض نهائياً مع مبابي للهلال".

وبخصوص صفقة ليونيل ميسي التي كانت قريبة من الهلال قبل أن ينتقل لأنتر ميامي الأمريكي، قال اللذيذ: "بذلنا مجهوداً كبيراً من أجل التعاقد مع ميسي وفاوضناه وقدمنا عرضنا، لكن كل مفاوضات قابلة للنجاح أو الفشل".

وأتم: "لا يمكننا تعويض الهلال بعد إصابة نيمار، ولكن نعمل على توفير تأمين للاعبين ضد الإصابات القوية".

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