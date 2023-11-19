موعد وصول الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لقيادة اتحاد جدة السعودي

المصدر: البيان

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يصل إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة السعودي..

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مدرب فريق الاتحاد السعودي الجديد، سيصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة في تمام الـ 09:45 مساء اليوم بتوقيت المملكة، قادما من بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية.

وكان الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قد أعلن مساء أمس السبت تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو".

واستبق الاتحاد الإعلان عن التعاقد مع جاياردو بعبارة "لدينا أخبار مهمة" باللغتين العربية والإسبانية.

وانفصل جاياردو (47 عاما) عن ريفر بليت الأرجنتيني في ديسمبرل الماضي بعدما قاد الفريق الأرجنتيني منذ عام 2014 وحقق خلال هذه الفترة عدة ألقاب أبرزها التتويج بلقبي كأس ليبرتادوريس مرتين في موسمي 2014-2015 و2017-2018.

ورحل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو عن تدريب الاتحاد الأسبوع الماضي لتراجع النتائج.

وقاد المدرب المساعد حسن خليفة الفريق خلال الفوز الكبير 4-2 على أبها في الدوري بعد رحيل سانتو.



وقال مدرب الاتحاد في تصريحات صحفية، "أمامنا تحد رائع وهو كأس العالم للأندية، وهو اختبار سريع، حظيت بعام هادئ لذا العودة بحماس مرة أخرى هو ما كنت أتطلع إليه، ونتطلع كلنا لهذه التجربة المختلفة تماما".



ويلعب الاتحاد أمام أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 12 ديسمبر المقبل.



وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، ستكون أول مباراة للمدرب الجديد فى مواجهة الاتفاق ومدربه ستيفن جيرارد فى 24 نوفمبر.

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