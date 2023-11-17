لأول مرة.. صلاح يتشاجر مع لاعب وكرة «السوبر هاتريك» تنهي الخلاف (فيديو)

المصدر: البيان

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توهج محمد صلاح قائد منتخب مصر، في مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، أمس الخميس، وسجل 4 أهداف، في الفوز بنتيجة 0/6، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفي لقطة غير معتادة من صلاح، المعروف عنه الهدوء، شهدت المباراة حدوث مشادة كلامية بين اللاعب وموسى ممادو لاعب منتخب جيبوتي، بعد كرة مشتركة بينهما، وحصل ممادو على الكرة بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وأظهرت لقطات التليفزيون صلاح وموسى ممادو يتبادلان التحية عقب اللقاء، لينتهي الخلاف بينهما، وطلب محمد صلاح الكرة من لاعب جيبوتي، من أجل الاحتفاظ بها كونه سجل "سوبر هاتريك" عن طريقها.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح 4 أهداف "سوبر هاتريك، في مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر مع سيراليون في ليبيريا، يوم الأحد المقبل، بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب صامويل كانيون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ابو صلاح ملك الاخلاق ذهب للاعب مع المباراة ❤️



pic.twitter.com/AzqhTvJp38 — Ahmedöv (@a5medv) November 16, 2023

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