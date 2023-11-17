إسماعيل يوسف يرحل عن منصبه بنادي الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.

ونشر إسماعيل يوسف بياناً قصيراً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيه: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي، أتمنى كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

وتولى إسماعيل يوسف رئاسة قطاع الناشئين بنادي الزمالك بعد تجارب إدارية عديدة، على رأسها تولي منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأبيض بجانب منصب مدير الكرة بالفريق الأول.

وقاد إسماعيل يوسف تدريب العديد من الأندية المصرية، أبرزها الجونة وزد والإنتاج الحربي، كما عمل مدرباً عاماً في الزمالك مع المخضرم حسن شحاتة عام 2012، وبعد استقالة الأخير، قرر مسؤولو نادي الزمالك حينها تكليف يوسف بمهمة المدير الفني، وجاءت أول مباراة للزمالك تحت قيادته يوم 31 يوليو 2023 أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، هوية الرئيس الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأبيض، خلال الأيام المقبلة، بعد استقالة إسماعيل يوسف.

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