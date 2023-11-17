فيتوريا يظهر العين الحمراء.. استبعاد 3 لاعبين من منتخب مصر بقرار عقابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاقب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ثلاثي لاعبين باستبعادهم من معسكر الفراعنة الحالي، بسبب عدم الالتزام.

وبحسب بيان رسمي صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن فيتوريا قرر استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وعدم مشاركتهم في مواجهة سيراليون المقبلة، بسبب عدم التزامهم بخوض تدريبات فردية عقب مواجهة جيبوتي أمس الخميس، بحسب تعليمات المدرب، في ظل عدم مشاركتهم في اللقاء كأساسيين أو بدلاء.

وجاء في البيان: "قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب".

وكان منتخب مصر فاز على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مواجهة سيراليون المقبلة في ليبيريا بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب صامويل كانيون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات، جيبوتي، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو.

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