نقطة للبنان وفلسطين في الجولة الأولى بالشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تعادل منتخبا لبنان وفلسطين من دون أهداف باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليضع كل منهما نقطة في رصيده، وجاءت المباراة قوية ومثيرة رغم غياب التسجيل وضاعت فرص عدة للفريقين، أبرزها تسديدة قائد منتخب لبنان حسن معتوق أنقذها الحارس رامي حمادة، و3 فرص للمنتخب الفسطيني من قائد الفريق مصعب بتات وميشيل ميلاد والبديل زيد قمبر، نجح الحارس مصطفى مطر في التعامل معها، وبلغت المباراة درجة عالية من الإثارة مع اقتراب نهايتها وضاعت فرصة ثمينة للمنتخب اللبناني قبل دقيقتين من النهاية من البديل محمد حيدر، الذي ذهبت تسديدته في الشباك الخارجية، ورد عليها المنتخب الفلسطيني بأخطر فرصة من عدي دباغ، الذي سدد من داخل الصندوق وتكفل الحارس مصطفى مطر بصدها في الوقت المناسب، واستمر اللعب سجالاً حتى أطلق الحكم الدولي الأردني أدهم محمد صافرة النهاية لانتهاء المباراة من دون أهداف.

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