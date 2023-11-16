أرامكو الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستصبح الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضافت الصحيفة "أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، ستصبح واحدة من شركاء الفيفا في علاقة (تعاقدية)من المقرر أن تستمر حتى عام 2034" عندما يحل موعد استضافة نسخة كأس العالم التي باتت السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافتها.

وتابعت الصحيفة أن "خبراء الصناعة يقدرون قيمة الصفقة بأنها قد تصل إلى 100 مليون دولار سنويا" مما سيجعل أرامكو الراعي الأكبر للفيفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز