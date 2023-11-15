راتبه السنوي 22 مليون يورو..الكشف عن اسم مدرب اتحاد جدة الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، توصلوا إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى غاياردو تدريب الفريق السعودي خلفا للبرتغالي نونو سانتو المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي" وفقا لروسيا اليوم، أن غاياردو أصبح قريبا جدا من تدريب الاتحاد، بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

ووفقا لذات المصدر، فإن غاياردو سيحصل على راتب سنوي قدره 22 مليون يورو من نادي الاتحاد ليصبح واحدا من أعلى المدربين أجرا في العالم.

ويبلغ غاياردو من العمر 47 عاما ولم يرتبط بعقد مع أي ناد منذ رحيله عن العملاق الأرجنتيني ريفر بليت في ديسمبر 2022، حيث توج معه بـ13 لقبا على مدار ثماني سنوات.

وبشكل عام، خاض غاياردو كمدرب 463 مباراة، فاز في 255 مباراة وتعادل في 108 وخسر 100 لقاء.

جدير بالذكر أن نتائج نادي اتحاد جدة، تراجعت بشكل كبير في الموسم الرياضي الحالي حيث يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز