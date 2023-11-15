مصر تخطط لطلب استضافة «أولمبياد 2036»

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعاً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن ملف استضافة مصر لدورة «الألعاب الأولمبية 2036».

وذكر المركز الإعلامي للجنة أن الاجتماع شهد مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، مع الاستشاريين والمتخصصين، وآخر المستجدات في هذا الملف، واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر العام الماضي.

وقال: «ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي، من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح، والخطوات التي قامت بها، وأيضاً استعراض ما تم في ملفات: باريس 2024، ولوس أنجليس 2028، وبريزبان 2032.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاجتماع كان مثمراً، وتم خلاله مناقشة كثير من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، من أجل التنفيذ الفعلي، وخصوصاً ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، واتخاذ الخطوات القادمة «بما يليق باسم ومكانة مصر وقدراتها الكبيرة، والإمكانات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية».

وأضاف أن «مصر تمتلك إمكانات كبيرة، ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وهو ما تم في كثير من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة، والجميع يتعاون من أجل هدف واحد، وهو أن يظل اسم مصر عالياً في جميع المحافل».

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، إن بلاده شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية: «مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036؛ خصوصاً مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية».

واعتبر صبحي أن «نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2036 يؤكد ريادة مصر عربياً وأفريقياً، ويرسخ لقدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات، وثقة كافة الاتحادات الدولية، بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية كلها».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز