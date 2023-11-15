جوائزها بقيمة تتخطى 250 مليون ريال.. طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، طرح تذاكر الدورة، حيث يمكن للجماهير شراء التذاكر اعتبارا من اليوم الخميس، للحدث الرياضي الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة توفر تذاكر منطقة الرياضات بسعر 25 ريالاً، وتتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات للرياضة التي يختارها، بالإضافة إلى إمكانية حضور المسابقات الأخرى التي تقام في نفس المنطقة.



وتتوفر تذكرة مخصصة لرياضات مختلفة ويتم تحديد سعرها وفقاً لعدد أيام المنافسات التي تقام فيها اللعبة.

وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً للأطفال دون 16 عامًا، وكبار السن فوق 60 عامًا، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.



الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية ومدربين ومشرفين، يتنافسون في 53 لعبة رياضية، منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، وتندرج تحتها أكثر من 230 منافسة رياضية، على جوائز بقيمة تتخطى 250 مليون ريال.

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