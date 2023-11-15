الإمارات مع نيبال والسعودية مع باكستان.. جدول مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026

المصدر: وكالات

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تنطلق بعد غد الخميس مباريات المرحلة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات، بتوقيت غرينيتش:

• الخميس 16 نوفمبر

المجموعة الأولى

قطر × أفغانستان

الساعة 15:45

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المجموعة الثانية

الكويت × الهند

16:30

اليابان × ميانمار

10:00

سوريا × كوريا الشمالية

17:00

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المجموعة الثالثة

كوريا الجنوبية × سنغافورة

11:00

تايلاند × الصين

12:30

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المجموعة الرابعة

ماليزيا × قرغيزستان

13:00

عمان × تايوان

15:00

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المجموعة الخامسة

تركمانستان × أوزبكستان

14:00

إيران × هونغ كونغ

14:30

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المجموعة السادسة

الفيليبين × فيتنام

11:00

العراق × إندونيسيا

14:45

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المجموعة السابعة

طاجيكستان × الأردن

13:00

السعودية × باكستان

16:30

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المجموعة الثامنة

الإمارات × نيبال

15:45

اليمن × البحرين

18:00

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المجموعة التاسعة

أستراليا × بنغلادش

09:00

لبنان × فلسطين

14:00

تقدم قارة آسيا ثمانية منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي، ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت نفسه، تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث توزع المنتخبات الـ 18 المتأهلة على 3 مجموعات من 6 منتخبات.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

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