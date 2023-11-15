الفريق الرابع.. فسخ التعاقد مع عمرو وردة عرض مستمر

المصدر: البيان

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قرر مجلس إدارة نادي فاركو المصري، إنهاء التعاقد مع عمرو وردة عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، جاء قرار مجلس إدارة فاركو بتوصية من الجهاز الفني للفريق الذي يقوده خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، بعد رحيل المدرب البرتغالي برونو روماو، ولم يشارك وردة سوى في مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع فاركو، أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وخسر فاركو 0-1.

ويعد فاركو رابع فريق يفسخ تعاقده مع عمرو وردة في الأشهر الأربعة الأخيرة، وكانت أولى أزمات عمرو وردة مع نادي أبولون ليماسول القبرصي الذي غادره في نهاية يوليو الماضي، بعد الاختلاف على طلباته المالية لتجديد العقد.

ولاحقاً فجر نادي الرجاء المغربي مفاجأة بالتعاقد مع عمرو وردة في أغسطس الماضي، وسريعاً فسخ النادي المغربي التعاقد بعد 10 أيام فقط، بعدما طلب اللاعب المصري الرحيل، وغاب عن التدريبات دون أسباب واضحة، وعلى إثر ذلك طالب النادي المغربي اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي وهو ما تم بالفعل.

وبعد الرحيل عن الرجاء بثلاثة أيام، أعلن عمرو وردة العودة إلى قبرص من بوابة نادي دوكسا، وبعد 4 أيام فقط من التوقيع طلب وردة فسخ التعاقد إذ تلقى عرضاً مالياً أكبر من نادي الاستقلال الإيراني، ورغم ذلك فقد فشلت المفاوضات مع الاستقلال بسبب طلبات اللاعب، الذي أصر على توفير طائرة خاصة مع بعض الامتيازات المالية، ثم جاءت بعد ذلك محطة فاركو التي لم يبق فيها كثيراً أيضاً.

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