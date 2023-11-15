لبنان يختار الإمارات لمبارياته في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اختار الاتحاد اللبناني لكرة القدم دولة الإمارات لاستضافة مباريات المنتخب اللبناني في تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، لما تنعم به الدولة من أمن وأمان وبنية أساسية رياضية على مستوى عالٍ، حيث يستهل منتخب لبنان مشواره بالتصفيات بمواجهة فلسطين على ملعب استاد خالد بن محمد في الشارقة، في السادسة من مساء غد الخميس.

وسيشارك منتخب لبنان في التصفيات للمرة التاسعة، في حين تعتبر هذه المشاركة السابعة لفلسطين. وستكون هذه المواجهة هي السادسة بين الفريقين، علماً بأنهما تعادلا في آخر مباراة جمعت بينهما عام 2019 ضمن بطولة غرب آسيا.

وستنطلق مساء غد منافسات التصفيات بمشاركة 36 منتخباً، تم تقسيمها إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

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