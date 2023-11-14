رغم عدم حل أزمة القيد.. الزمالك يحسم 3 صفقات «سوبر»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الإعلامي المصري سيف زاهر، أن إدارة نادي الزمالك نجحت في الحصول على توقيع 3 صفقات سوبر، للاعبين أجانب من العيار الثقيل.

وأشار سيف زاهر إلى أن هذا الثلاثي سوف يتم الإعلان عن التعاقد معه في انتقالات يناير المقبل، حال حل أزمة القيد الموقعة على نادي الزمالك من قبل "فيفا"، أو سيتم تأجيل الإعلان حتى نهاية الموسم، حال عدم القدرة على حل الأزمة.

وأضاف سيف زاهر في تصريحاته على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "مجلس إدارة نادي الزمالك يضع أجندة أولويات معينة للعمل على حلها خلال الفترة المقبلة، الإدارة تسعى لحل أزمات الفريق الحالية قبل الحديث عن حل أزمة القيد".

ويشير سيف زاهر إلي أن إدارة نادي الزمالك، من الممكن أن تؤجل حل أزمة القيد الخاصة بالفريق الأول حتى نهاية الموسم، على أن يتم التركيز حالياً على حل المشاكل الداخلية للفريق، على رأسها صرف المستحقات المتأخرة للاعبين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقع عقوبة على الزمالك، في وقت سابق، منعته من قيد لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية الماضية، وسيكون الزمالك ملزماً بسداد مديوناته لعدة جهات منها نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ولاعبه السابق بنيامين أشيمبونغ، نظير رفع عقوبة القيد.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات سابقة لقناة "أون تايم سبورتس": "وصلتنا 3 خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم تفيد بمنع الزمالك من القيد، الزمالك يحتاج لتوفير مبلغ 1.8 مليون دولار من أجل حل أزمته مع الاتحاد الدولي".

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