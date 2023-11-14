هناك من يدفع لتتويج ياسين بونو.. رياض محرز: أنا الأفضل في إفريقيا

المصدر: البيان

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أكد الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي الحالي، أن إنجازاته في موسم 2023/2022، تجعله الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب.

وسيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2023/2022، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية، يوم 11 ديسمبر المقبل، في حفل سيقام بمدينة مراكش المغربية.

وكشف الاتحاد الإفريقي مطلع الشهر الجاري، عن المرشحين للحصول على الجائزة، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعباً، بينهم 14 لاعباً عربياً يتقدمهم رياض محرز، وحارس منتخب المغرب ياسين بونو.

ويبدو أن هناك 3 مرشحين بارزين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، والتي ستأخذ في الاعتبار أداء المرشحين الـ 30 خلال الفترة من نوفمبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، هم مهاجم نادي نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، وياسين بونو صاحب المركز 13 في تصنيف الجائزة ذاتها، ورياض محرز الذي لم يكن بين المرشحين الـ 30 للبالون دور.

وتوج أوسيمين مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي وتصدر قائمة هدافي سيريا، فيما فاز بونو بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه السابق إشبيلية قبل انتقاله مؤخراً لنادي الهلال السعودي، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في احتلال منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022 في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

وحصد رياض محرز مع فريقه السابق مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية الموسم الماضي، حيث جمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث محرز، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن موسمه الماضي الذي كان رائعاً، عن فرصه في التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي، وسط المنافسة من قبل العديد من النجوم الذين تألقوا في أوروبا، وقال محرز: "بالنسبة للكرة الذهبية الإفريقية هناك دائماً محمد صلاح وساديو ماني من المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعباً عليهما، أنا فزت بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وباعتبار المباريات الدولية فقد سجلت 20 هدفاً وصنعت 15 هدفاً".

وتابع: "لقد كنت من أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي، وكذلك في كأس الاتحاد، وأقل تأثيراً في دوري الأبطال، لكن طوال المواسم الماضية كنت دائماً مؤثراً في هذه البطولة المميزة".

وأردف محرز: "لقد سمعت أن هناك من يدفع من أجل أن يحصل ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وتألقه في كأس العالم مع المغرب، ولكن بكل حال من الأحوال لا شيء يمكن مقارنته بالثلاثية التاريخية التي توجت بها مع مانشستر سيتي، لذلك سنرى".

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