بينهم مصر والمغرب.. نجم بنفيكا البرتغالي السابق: 4 منتخبات مرشحة للقب كأس الأمم الإفريقية

المصدر: البيان

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تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير المقبل، وتحدد يوم 13 ليشهد المباراة الافتتاحية بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ونظيره غينيا بيساو، وتستمر منافسات البطولة القارية حتى 11 فبراير 2024.

ويرى حسن ناضر نجم الوداد المغربي وبنفيكا البرتغالي الأسبق، أن منتخب المغرب هو الأوفر حظاً في الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تلعب في كوت ديفوار خلال يناير المقبل.

وقال ناضر في تصريحات تليفزيونية: "المستوى الكبير للمغرب في كأس العالم حصل على المركز الرابع يجعله المرشح الأقوى لحصد لقب أمم إفريقيا، حيث إن الفريق يضم عناصر مميزة".

وواصل: "منتخب مصر أيضاً يظل مرشح للتتويج باللقب".

وواصل أن منتخب السنغال مرشح بقوة لحصد كأس الأمم لما يملكه من لاعبين مميزين، وكذلك الكاميرون صاحبة التاريخ الكبير.

ولفت إلى أن الأخطاء الدفاعية، تسببت في خسارة الوداد أمام ماميلودي صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي.

وفاز الوداد على صن داونز في ذهاب النهائي بالمغرب بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر في الإياب 2-0.

وأضاف: "كانت هناك حالة من عدم التركيز في الشوط الثاني، والفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة".

وختم ناضر: "اللاعبون يتحملون مسئولية الخسارة، بالطبع نشعر بالحزن لضياع اللقب لكن علينا التركيز فيما هو قادم".

نتائج قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا، كالتالي:

المجموعة الأولي: كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا



المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا



المجموعة الثالثة: السنغال، جامبيا، غينيا، الكاميرون



المجموعة الرابعة: الجزائر، أنجولا، موريتنيا، بوركينا فاسو



المجموعة الخامسة: تونس، ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالي



المجموعة السادسة: المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديموقراطية

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