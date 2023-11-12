عرض ضخم من اتحاد جدة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض ضخم مقدم من جانب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ويرتبط لاوتارو مارتينيز بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2026، وحظي خلال السنوات الماضية، باهتمام أكبر أندية العالم وأبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه يدافع حتى الآن عن ألوان "النيراتزوري".

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، وفقا لروسيا اليوم في تقرير لها إن إدارة اتحاد جدة تستعد لتقديم عرض مالي ضخم بقيمة 240 مليون يورو، للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، بينما تبلغ القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات، نحو 100 مليون يورو.

العرض الذي وصفته الصحيفة الإسبانية بأنه "غير مسبوق في ضخامته"، قد يكون سببا لتعطل مفاوضات التجديد بين إدارة إنتر واللاعب المتوج بكأس العالم 2022 في قطر.

ويعتبر لاوتارو مارتينيز من الأعمدة الأساسية لفريق "النيراتزوري" وخطط المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن عرض الاتحاد جاء ليوقف كل شيء ويجعل فكرة الرحيل واردة وبقوة.

ولا يتوقف العرض على مقابل بيع كبير فقط، ولكنه أيضا يتضمن راتبا خرافيا للاعب إنتر ميلان.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 15 مباراة على مدار الموسم الحالي بكافة البطولات، تألق خلالها وسجل 14 هدفا وصنع 2، ليقود الفريق للتأهل مبكراً لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

هل تبدد حلم التعاقد مع محمد صلاح:



ويعتبر المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، أكثر الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى اتحاد جدة على مدار الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية مؤخرا، أن صلاح توصل لاتفاق مع الاتحاد بتحوله إلى بطل السعودية خلال الصيف المقبل، وهو أمر لم يتم تأكيده أو نفيه من أي طرف بشكل رسمي.

وحاولت إدارة الاتحاد ضم محمد صلاح بعرض خرافي آخر، وصل إلى 150 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي، لكن في النهاية لم تتم الصفقة.

ويبدو أنه سيكون من الصعب على إدارة الاتحاد ضم نجمين كبيرين مثل صلاح ولاوتارو بمبالغ خرافية كهذه في نفس الفترة الانتقالية.

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