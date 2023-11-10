إلغاء مباراة منتخب المغرب الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026

المصدر: البيان

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ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة منتخب المغرب مع ضيفه إريتريا، التي كان من المقرر أن تقام 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووضع الاتحاد الدولي صفة "ملغاة" أمام مباراة المغرب وإريتريا، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية.

وكان موقع "إريتريان فوتبول" أعلن قبل أسبوعين، أن منتخب إريتريا قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وأرجع ذلك إلى مشاكل داخلية، مشيراً إلى أن زيميد تيكلي المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضاً على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة.

وكانت إريتريا انسحبت أيضاً من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، ولم يلعب المنتخب الإريتري، أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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