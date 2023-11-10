نجم منتخب مصر السابق: فيتوريا أخطأ.. وهذا هو المدرب الأفضل للزمالك

المصدر: البيان

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قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه تعجب كثيراً من تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، في قائمة منتخب مصر، التي أعلنها المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف نادر في تصريحات تليفزيونية: "هناك علامة استفهام حول انضمام صبحي وفتوح لقائمة منتخب مصر، بعد أزمة الثنائي مع الزمالك، وخروجهما من معسكر الفريق قبل مباراة زد".

وتابع: "كنت أتمنى من فيتوريا، ألا يصطحب ثنائي الزمالك لمعسكر الفراعنة".

وأكمل: "أتمنى استمرار معتمد جمال في قيادة الزمالك حتى نهاية الموسم على الأقل، الزمالك قدم مباراة مميزة وكبيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، تحت قيادته".

وشدد: "الزمالك عليه التفاوض مع مدير فني كبير يليق بحجم واسم الزمالك بداية من الموسم المقبل، ولا أؤيد فكرة التعاقد مع مدرب سبق له تدريب الزمالك مثل باتريس كارتيرون أو كريستيان جروس".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون خلال شهر نوفمبر الجاري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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