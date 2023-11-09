الرائد يحقق فوزاً مفاجئاً على الشباب في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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حقق الرائد فوزا مفاجئا على ضيفه الشباب 2 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الرائد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الرائد عن طريق كريم بركاوي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جوليو تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رومان سايس هدف الشباب الوحيد.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الخليج على ضيفه الطائي 3 /1.

وتقدم الطائي عن طريق بيرنارد مينساه في الدقيقة 29، قبل أن يدرك الخليج التعادل عن طريق خالد ناري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

واختتم محمد شريف ثلاثية الخليج في الدقيقة 73، ليرفع فريقه رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

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