مدرب مصر يوضح سبب استدعاء فتوح وصبحي لقائمة المنتخب رغم عرضهما للبيع

المصدر: وكالات

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قال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إنه صاحب القرار النهائي المتعلق بضم اللاعبين للمنتخب وذلك تعليقا على استدعاء ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لتشكيلة مكونة من 25 لاعبا أعلنها اليوم الخميس استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في وقت لاحق من نوفمبر الجاري.

وظهر في التشكيلة الحارس صبحي والمدافع فتوح رغم قرار الزمالك بعرضهما للبيع "بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهما بطريقة حاسمة".

وجاء محمد صلاح هداف ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال على رأس التشكيلة التي تستضيف جيبوتي يوم 16 نوفمبر قبل السفر لمواجهة سيراليون بعدها بثلاثة أيام ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وأبلغ فيتوريا مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس "القرار النهائي يعود لي. أستمع للجميع واتخذ القرار بناء على وجهة نظري وقراري النهائي استدعاء فتوح وصبحي.

"أنا معجب بهما. خلال المعسكرات الماضية لم يفتعل الثنائي أي مشكلة. لا أستمع للإعلام وأتابع الأخبار الرسمية فقط. نادي الزمالك لم يتخذ قرارا نهائيا بشأنهما وحين يتخذ قرارا سنرى ما سيحدث".

وعاد رامي ربيعة مدافع الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط إلى التشكيلة بعد غيابهما خلال الفترة الماضية.

وقال المدرب البرتغالي "استدعاء ربيعة رسالة للجميع بأن باب المنتخب مفتوح بشرط الكفاءة".

وأكد فيتوريا تلقيه للعديد من العروض لكنه مستمر مع منتخب مصر.

وأضاف فيتوريا "أشعر بالحب والراحة في مصر. أهدافي تدفعني للاستمرار وأهمها بلوغ كأس العالم".

وتستعد مصر أيضا لخوض كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وجاءت تشكيلة مصر على النحو التالي:

حراس مرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

مدافعون: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

لاعبو وسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد (زيزو) - محمود حمادة - حمدي فتحي

مهاجمون: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود حسن (تريزيجيه) - عمر مرموش - حسين الشحات.

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