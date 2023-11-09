بتواجد «فتوح» و«صبحي»..الاعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون

المصدر: وكالات

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ضمت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم النهائية 25 لاعباً لمعسكر مباراتي جيبوتي وسيراليون المقررتين يومي 16 و19 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة ثنائي الزمالك أحمد فتوح والحارس محمد صبحي اللذان تردد استبعادهما في الأيام القليلة الماضية.

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

في وسط الملعب: طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومصطفي فتحي وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبيريا في الرابعة عصراً.

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