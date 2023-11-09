قمة في نهائي كأس مصر.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ضرب فريق الزمالك موعداً مع غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس مصر، بعدما تمكن من الصعود إلى هذا الدور على حساب بيراميدز، بفضل ركلات الترجيح 3/4.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، قبل أن يلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي نصفت كفة الفريق الأبيض.

وسبق الأهلي نظيره الزمالك، بالصعود إلى الدور النهائي من المسابقة المصرية بعد فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة، 4 أكتوبر الماضي.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي 13 مارس من العام المقبل 2024، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي في وقت سابق.

يذكر أن عامر حسين عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد من قبل أنه سيكشف لاحقاً عن موعد نهائي كأس مصر، رغم الإعلان الرسمي المسبق عن موعد هذا اللقاء، ما يشير إلى إنه من الممكن أن يتم تقديم الموعد الذي تم الإعلان عنه لموعد آخر أقرب.

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