أتحمل مسؤولية الأهداف.. محمد عواد: لست راضياً عن مستواي أمام بيراميدز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر والتي فاز بها فريقه.

وقال عواد: "أشكر لاعبي الزمالك على عودتهم في النتيجة بعد التأخر أكثر من مرة، مررنا بظروف صعبة خلال العامين الماضيين وجمهور الزمالك لعب دوراً مهماً".

وأضاف: "لست راضياً عن مستواي الشخصي في المباراة، ودائماً أحاول أن أساعد فريقي ولكني لم أكن موفقاً في لقاء بيراميدز وأتحمل مسؤولية الأهداف التي سكنت شباكي، ولكن الحمد لله في النهاية على توفيقي خلال ركلات الترجيح".

واختتم تصريحاته، قائلاً: "تابعت لاعبي بيراميدز وطريقة تسديدهم لركلات الجزاء قبل المباراة، وهذا ساعدني في التصدي لركلتين".

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 3/4 في مباراة نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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