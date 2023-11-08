أفشة يطرح قميص نهائي أفريقيا في المزاد ويخصص العائد لصالح فلسطين

المصدر: وكالات

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أعلن محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي المصري، عن طرح القميص الذي سجل به هدف حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 لصالح فريقه في المباراة الشهيرة أمام الزمالك، للمزاد العلني مع تخصيص العائد لدعم فلسطين.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء، إن قميص نهائي أفريقيا أمام الزمالك 2020، سيتم طرحه للبيع في المزاد العلني لصالح الأشقاء في فلسطين.

وأضاف :"هذا أقل شيء يمكنني تقديمه لشعب فلسطين، القميص هو الأغلى في مسيرتي وتاريخي لكن نحن معهم بكل شيء "

وأوضح أنه لا يهتم بالألقاب الفردية بقدر تحقيق الفوز لفريقه الأهلي في جميع المسابقات وأخرها اليوم أمام سيراميكا بالدوري المصري.

وبالحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا والتي سجل فيها هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قال اللاعب: "حققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث بغض النظر عن من يسجل الهدف، خوض 200 مباراة بقميص الأهلي في 4 سنوات أمر مهم للغاية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بفارق نقطة خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب ست مباريات فيما لعب الأهلي أربع مباريات .

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